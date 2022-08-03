نجم بارز في برشلونة يتقاضى أقل راتب في الفريق.. وبيكيه المفاجأة الأكبر

كشفت القائمة الجديدة لرواتب لاعبي الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عن مفاجأت كبيرة، بحسب ما أكدته صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم والتي نشرتها بناء على تسريبات منسوبة إلى مصادر في النادي الكاتالوني.

وتبين من خلال القائمة أن أبرز نجم في الفريق، وهو الموهبة الصاعد بيدري يتقاضى أقل راتب في الفريق بقيمة مليوني يورو فقط في السنة، بينما اللاعب "المغضوب" عليه، والذي لم يخض أي مباريات تذكر في آخر موسمين، الفرنسي صامويل أومتيتي، هو ثاني أعلى اللاعبين في الرواتب في برشلونة بـ 16.5 مليون يورو. وكانت المفاجأة الأكبر أن قائد الفريق، النجم المخضرم جيرار بيكيه يتقاضى راتبا متدنيا يصل إلى 7 ملايين يورو فقط، بخلاف ما سبق وتم تداوله على أنه الأعلى راتبا في برشلونة.

وعلى الرغم من معاناة النادي من ديون هائلة، إلا أن برشلونة يعتبر أبرز أندية أوروبا الكبيرة نشاطا في الانتقالات الصيفية الحالية، حيث صرف إلى حد الآن ما يقرب من 170 مليون يورو على ثلاثة لاعبين جدد هم البرازيلي رافينيا والبولندي ليفاندوفسكي والفرنسي جولز كوندي، بجانب لاعبين بانتقال حر مثل فرانك كيسي وأندرياس كريستانسن.

أما أعلى اللاعبين في الراتب فهو الفرنسي عثمان ديمبلي الذي جدد عقده أخيرا لموسمين جديدين، ويتقاضى 18 مليون يورو، وفي باقي القائمة، بوسكيتس ثالثا بـ15.5 مليون يورو.

قائمة رواتب بعض لاعبي برشلونة

ديمبلي: 18 مليون يورو.

أومتيتي: 16.5.

بوسكيتس: 15.5.

جوردي ألبا: 14.3.

سيرجي روبيرتو: 10.16.

بيكيه: 7.

بيدري: 2.