دعوة لتعديل مواعيد انطلاق الدوري الألماني لسبب "لا يخطر ببال أحد"

المصدر: فرانكفورت-وكالات.

دعا أندرياس ريتج، المدير الإداري السابق لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إلى إقامة موسم الدوري في إطار عام واحد، مشيرا إلى أسباب بيئية.

ويبدأ موسم الكرة الألمانية في أغسطس وينتهي في مايو، لكن ريتج قال في تصريحات لصحيفة "راين نيكار زيتونج" اليوم الاثنين، إنه يجب إقامة الموسم فيما بين مارس وديسمبر.

وأوضح ريتج: "لا أعتقد أن جدول الموسم يجب وضعه ضد الطبيعة لفترة أطول".

وقال ريتج في تصريحات قبل قمة رابطة الدوري الألماني حول الاستدامة، إن التسخين الإلزامي للتربة كان أمرا خاطئا للغاية بسبب احتياجه للوقود للتشغيل، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا توفير النفط والغاز في مناطق أخرى.

وتقام معظم الدوريات بجدول مشابه للدوري الألماني، لكن الدوري الأمريكي وبطولات الدوري في اسكندنافيا، تأتي من ضمن البطولات التي تقام في الإطار السنوي.

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