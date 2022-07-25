تعرف إلى اللاعبين الذين نالوا إعجاب مدرب مصر الجديد.. ليس من بينهم زيزو أو قفشه

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني سوف يصل إلى القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل من أجل بداية مهام عمله رسميأ مع الفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تولي المدرب البرتغالي مقاليد الأمور الفنية للمنتخب الوطني لمدة أربع سنوات مقبلة ليخلف المصري إيهاب جلال الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي أن المدرب فيتوريا سيصل إلى القاهرة من مباشرة العمل بعد أن كان قد حضر إلى القاهرة من أجل تقديمه لوسائل الإعلام المصرية.

وحضر فيتوريا مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في نهائي البطولة التي حسمها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكشف المصدر أن فيتوريا استفسر عن بعض اللاعبين على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، حيث لم يكن يعلم أنه غير مصري، بجانب إمام عاشور وأحمد فتوح وسيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك الشاب ومحمد الشناوي حارس الأهلي وكذلك حسام حسن مهاجم الأهلي، فيما خلت قائمة اللاعبين الين نالوت إعجاب فيتوريا من لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو ولاعب الأهلي محمد مجدي قفشه.

ومن المقرر أن يبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب العودة إلى القاهرة حيث أنه طلب خلال الأيام الماضية تقرير عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية.

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