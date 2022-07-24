طائرة ورقية تكرّم النجم الأرجنتيني مارادونا في الفضاء

المصدر: وكالات

يسجّل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية منذ السبت تكريما لدييغو مارادونا على أن ترسَل إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه "طائرة ورقية كونية"، وهو اللقب الذي أطلقه صحافي من أوروغواي على مارادونا.

وقال إنريكي ترينكادو أحد مقدّري النجم الراحل لوكالة فرانس برس بعد تسجيل رسالته في القاعدة الجوية دي مورون، الواقعة على مسافة 40 كيلومترا غرب بوينس آيرس "نحن نحبك وسنتذكرك دائما. هذا الجيل الجديد وكل الأجيال القادمة! أصمدْ يا دييغو!".

ولدت الفكرة من قصة الصحافي الأوروغواياني فيكتور هوغو موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد إنجلترا (2-1) في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986. ومعلوم أن الأرجنتين فازت بكأس العالم عامذاك، ما جعل مارادونا يكتسب مزيداً من الشهرة العالمية.

"من أي كوكب أنت؟"، صرخ الصحافي على ميكروفون الراديو في ملعب أزتيكا في المكسيك عندما راوغ قائد منتخب الأرجنتين - الذي توفي إثر إصابته بجلطة رئوية عام 2020 - نصف الفريق الإنكليزي قبل أن يسجل هدفًا بيسراه اعتُبر على نطاق واسع "هدف القرن".

وبمبادرة من شركة خاصة، سيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل بعدها إلى المدار في قمر صناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بالنجم السابق.

وسيستمر جمع الرسائل لأشهر، على أن يحدد موعد إطلاق القمر الصناعي ومكانه لاحقاً. وقال ماكسيميليانو فرناندو غالو، أحد مؤسسي مشروع "طائرة ورقية كونية"، إنه سيتم جمع رسائل من كل أنحاء العالم لهذا المشروع.

يذكر أن مشجعي الأرجنتين ومارادونا يملكون طائرة لتكريم مارادونا بالصور والتذكارات في معرض متنقل، وهي ستحاول الهبوط في قطر خلال مونديال 2022.

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