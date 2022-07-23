رغم أنباء إمكانية رحيله.. نيمار يحصل على مزايا إضافية في سان جيرمان

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نجم "السامبا" نيمار دا سيلفا سيحصل على مزايا جديدة مع فريقه باريس سان جيرمان، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عن إمكانية رحيله عن النادي الباريسي.

وأوضحت صحيفة "يو أو إل" أن نيمار متحمس جدا للموسم المقبل كما يحلم بالفوز بكأس العالم مع منتخب البرازيل، مشيرة إلى أن النجم البرازيلي يتحدث كثيرا مع مدربه الجديد كريستوف جالتيه، في عدة أمور منها خطة الفريق، ومهامه تكتيكيا وكذلك أدواره القيادية.

وبينت أن نيمار يشعر أن التواصل مع جالتيه أفضل كثيرا من مدربه السابق، ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته قبل أسابيع قليلة بعد موسم ونصف مع الفريق الباريسي.

وتابعت بأن نيمار سيحصل على مزايا جديدة بأنه سيكون له صلاحيات جديدة في أرض الملعب مع بداية الموسم الجديد.

وثار جدل حول النجم البرازيلي بشأن مستقبله، حيث تكهنت تقارير صحفية بعرضه للبيع، بينما أكد كريستوف جالتيه تمسكه الشديد باستمرار النجم البرازيلي.

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