ساديو مانيه يواصل التفوق على محمد صلاح في 2022 ويتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اختير مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد، السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط الخميس.

وتفوق مانيه على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها مانيه هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الانجليزي، علما بأن الجائزة الغيت في السنتين الاخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتوج ساديو مانيه مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا على حساب منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، كما تأهل لمونديال 2022 رفقه منتخب بلاده السنغال على حساب منتخب مصر ايضا.

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