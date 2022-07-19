باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي باريس سان جيرمان قامت بعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشهدت الأيام الأخيرة، تطورات جديدة في مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق العاصمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخاصة مع رحلة المشروع الجديد الذي يسعى ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، من أجل بنائه، عقب نجاحه في تمديد عقد كيليان مبابي.

وقال الصحفي الفرنسي، رومان مولينا والمتخصص في عالم الرياضة، إن باريس سان جيرمان يدرس الآن التخلص من جناحه البرازيلي، نيمار، بعد المستوى المخيب، الذي ظهر به مؤخرًا، خاصة أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان عرض البرازيلي، نيمار دا سيلفا، على مانشستر سيتي، لكن الأخير رفض الدخول في أي محادثات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإسباني، بيب جوارديولا، هو من رفض نيمار، حيث السيتي يستطيع تحمل كل التكاليف، ولكن المدرب الإسباني رفض اللاعب بشكل سريع.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، أن قصة نيمار ستستمر حتى شهر أغسطس؛ فنادي العاصمة يسعى إلى إيجاد حلول للتخلص منه، لكن المحيطين باللاعب يكررون القول: إنه مصمم على قضاء موسم رائع مع باريس سان جيرمان.

وقال جالتير، مدرب الفريق، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر نادي العاصمة الفرنسية، الأسبوع الماضي: نيمار لاعب من الطراز العالمي، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، من هو المدرب الذي لا يريده؟، بالطبع أريده أن يبقى.

وتعتقد إدارة باريس سان جيرمان، أن اللاعب الدولي البرازيلي، أحد أهم الأسباب في الخروج من دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وهو ما دعا المسؤولين يفكرون في رحيل نيمار عن الفريق الفترة المقبلة.

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