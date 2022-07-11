كم جنى محمد صلاح ومحمد رمضان من الرياضة والفن؟.. فارق الثروة مذهل!

المصدر: محمد الحتو - دبي

ينظر الشارع المصري إلى نجوم الفن والرياضة في ادق تفاصيل حياتهم وما يجنوه من أعمالهم ونجاحاتهم في الملاعب والمسارح وخلف الشاشات وحتى مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدر دخل مهم للمشاهير ولاسيما لاعب ليفربول محمد صلاح الرياضي العالمي، والفنان الشامل محمد رمضان متعدد المواهب في مصر.

وتبارزت الجماهير المصرية والعربية في مقارنة نجوم الفن والرياضة وتساءلت عن الثروة التي جناها كلا النجمين حتى الآن وأيهما أكثر ربحية الرياضة أم الفن؟، فجاءت الإجابة عبر وسائل إعلام بريطانية ومنها صحيفة "ديلي ميل" التي تؤكد أن ثروة محمد صلاح (30 سنة) تبلغ الان 90 مليون دولار (66.9 مليون جنيه استرلييني، ومرشحة للزيادة في الاعوام الثلاثة المقبلة خصوصاً أن صلاح نجح في تجديد عقده مع ليفربول بشروطه التي أصر عليها والتي منحته راتباً أسبوعياً قدره 400 ألف جنيه استرليني.

وفي المقابل، تتراوح ثروة الفنان المصري محمد رمضان (34 سنة) بين خمسة إلى 10 ملايين دولار، مشيرة إلى أنه يصعب حصر مداخيله بسبب تعدد مصادر إيراداته من البرامج الحوارية والحفلات والأفلام ومداخيل أغانيه على منصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو الفارق مذهلاً، إذ اتضح أن ثروة محمد صلاح تفوق محمد رمضان بتسعة أضعاف في وقت حقق كلاهما النجومية المطلقة في مصر وخارجها.

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