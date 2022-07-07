يوشيدا قائد اليابان ينتقل إلى شالكه

المصدر: برلين - رويترز

أعلن نادي شالكه الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الألماني التعاقد مع مايا يوشيدا، قائد منتخب اليابان، لمدة عام واحد قادماً من سامبدوريا الإيطالي. وقاد يوشيدا (33 عاماً) منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم في وقت سابق هذا العام، وانضم للنادي الألماني بعد عامين ونصف العام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقضى اللاعب سبعة مواسم ونصف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثامبتون، وهو رابع أكثر لاعبي اليابان خوضاً للمباريات الدولية برصيد 119 مباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news