محمد صلاح يوجه نصيحة إلى بسنت حميدة.. واللاعبة ترد «أنت قدوة العالم بأكمله»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حرص محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة العداءة المصرية بسنت حميدة على إنجازها في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ونشرت بسنت حميدة عبر صفحتها الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء رسالة من محمد صلاح عبر «تويتر» قال فيها:«مبروك يا بطلة، كلنا فخورون بك، استمري في كسر الأرقام القياسية».

وقالت بسنت حميدة، ردا علي رسالة صلاح:«من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئه من أعظم وأفضل لاعب في العالم... شكرا محمد صلاح، فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله».

وكانت بسنت حميدة نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي في دورة ألعاب البحر المتوسط، بحصد الميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو مسجلة 10ر11 ثانية، بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو بزمن 47ر22 ثانية.

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