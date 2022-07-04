كيريوس إلى ربع نهائي ويمبلدون

المصدر: وكالات

بلغ الأسترالي نيك كيريوس الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الاميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-4 و7-6 (7-2) و3-6 و6-2 الاثنين.

وخلافا لتصرفاته السيئة في مباراته الاخيرة ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كان كيريوس هادئا طوال المباراة وخرج فائزا.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها كيريوس الدور ربع النهائي في ويمبلدون منذ 8 سنوات حيث سيواجه التشيلي كريستيان غارين، والاولى له في البطولات الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2015.

واعتمد كيريوس على ارسالاته النظيفة التي بلغت 35 طوال المباراة على الرغم من اصابة في كتفه استدعت دخول الطبيب المعالج، وعلى خبرته لتخطي عقبة ناكاشيما.

وقال كيرويس "خضت العديد من المباريات خلال الشهر والنصف الاخيرين".

واعتبر كيريوس ان فوزه على نادال في باكورة مشاركاته في ويمبلدون عام 2014 عندما كان مصنفا في المركز 144 عالميا ساعده على تحقيق الانتصار خلال مباراة اليوم بقوله "خضت احدى افضل المباريات في مسيرتي عندما هزمت نادال. جميع هذه التجارب التي عشتها ساعدنني في الفوز اليوم".

وفي فئة السيدات، بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الاولى بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 7-5 و6-3 وستلتقي في الدور التالي الفائزة من الفرنسية اليزيه كورنيه أو الاسترالية أيلا تومليانوفيتش.

يذكر ان ريباكينا الروسية الاصل والتي حصلت على الجنسية الكازاخستانية عام 2018، لم تخسر اي مجموعة حتى الان في البطولة.

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