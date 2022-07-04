ضربة قاضية من الأهلي.. الحجز على ممتلكات وأرصدة اللاعب عبدالله السعيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حجزت البنوك المصرية على أرصدة وحسابات وودائع نجم فريق بيراميدز عبد الله السعيد نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية من مركز التسوية والتحكيم الرياضي عام 2020، وفاء لمبلغ مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري إن "النادي الأهلي كان قد كلف المستشار القانوني المحامي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله السعيد، الذي تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي، واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة مليوني دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد".

وأوضح الموقع أن "الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي يجيز الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم".

يذكر أن عبدالله السعيد المتألق مع بيراميدز دخل بقوة ضمن حسابات نادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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