أول صدمة يوجهها ماني إلى محمد صلاح وليفربول.. والإعلام البريطاني يرد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه السنغالي ساديو ماني صدمة أولى لناديه السابق ليفربول وزميله القديم المصري محمد صلاح بعدما كشفت تقارير ألمانية بأن النجم الوافد حديثاً إلى بايرن ميونيخ سيتقاضى راتباً أسبوعياً أعلى من "الفرعون" يصل إلى 415 ألف يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن التقارير الأولية لراتب ماني لم تكن دقيقة في البداية، والصحيح أنه سيتقاضى 19.8 مليون يورو سنويا، ما يعادل 1.65 مليون يورو شهريا (415 ألف يورو أسبوعياً) مما يعتبر قفزة مضاعفة إذ كان يتقاضى ربع هذا المبلغ في ناديه ليفربول، ما يعادل 5.6 مليون يورو سنويا.

ويأتي تقرير الصحيفة الألمانية بعد ساعات من إعلان ليفربول عن تمديد عقد محمد صلاح ورفع راتبه إلى أكثر من 350 ألف جنيه استرليني، دون ذكر راتبه بشكل دقيق مما دفع الألمان لاعتبار راتب ماني أعلى من صلاح بحساب أن النجم المصري سيتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً (406 آلاف يورو) وهو مبلغ أقل بتسعة آلاف يورو عما يحصل عليه ماني الذي اعتبرته أعلى لاعب إفريقي أجراً.

وكان ماني قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى غضبه من الطريقة التي يتم معاملته فيها من قبل إدارة ليفربول مقارنة بمحمد صلاح على الرغم من الإمكانات الفنية العالية وإسهاماته في بناء الفريق تكتيكياً وقيادته لمنصات التتويج محلياً وأوروبياً، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالرحيل إلى بايرن ميونيخ الأمر الذي أغضب جماهير ليفربول التي كانت ترى بأنه من الواجب التمسك بلاعب في حجم وقيمة مانيإذا ما أراد ليفربول تحقيق ألقاب جديدة.

وفي المقابل، دحضت صحيفة "ديلي ميل" ما يتردد في ألمانيا مشيرة إلى عدم وجود ماني في قائمة العشر الأوائل للاعبين الأعلى أجراً في العالم، في حين يحتل محمد صلاح المرتبة الرابعة بـ 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً (464277 يورو)، وليس 350 ألف جنيه استرليني كما يتردد، خلف نجوم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي (مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (960 ألفاً)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (606 آلاف).

وأوضحت أن محمد صلاح يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو عملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس براتب أسبوعي قدره 385 ألف جنيه إسترليني متساوياً بالراتب مع البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي، فيما يحتل زميل الأخير النرويجي إيرلينغ هالاند، في المركز السابع براتب يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس الأجر الذي يتقاضه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وحل الفرنسي أنطوان غريزمان المعار من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في المركز التاسع براتب 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ في المركز العاشر بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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