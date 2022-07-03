بطولة ويمبلدون.. ماكينة شفيونتيك تتوقف وتأهل العملاق نادال للمرة العاشرة

المصدر: وكالات

وضعت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالمياً، السبت، حداً لسلسلة انتصارات البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً بفوزها عليها 6-4 و6-2 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب.

وانهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزاً متتالياً لمنافستها شفيونتيك التي لم تذق طعم الخسارة منذ خروجها من الدور الثاني في دورة دبي في فبراير، حيث فازت في 6 دورات خاضتها منذ تلك الخسارة، وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي على ملاعب صلبة وشتوتغارت وروما وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ "غراند سلام"، على ملاعب ترابية.

وضربت كورنيه موعداً في ثمن النهائي مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى فوز 2-6 و6-4 و6-3.

-تان تواصل تألقها-وواصلت الفرنسية أرموني تان المصنفة 115 عالمياً مغامرتها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 السبت في الدور الثالث.

وتلتقي تان التي أطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامس صاحبة الـ23 لقباً كبيراً بينها سبعة في البطولة الإنكليزية، من الدور الأول، مع مواطنة الأخيرة أماندا أنيسيموفا الخامسة والعشرين والفائزة في مباراة أميركية النكهة على كوكو غوف 6-7 (4-7) و6-2 و6-1.

وبلغت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة في ويمبلدون عام 2019 ثمن النهائي بفوزها السهل على البولندية ماغدالينا فرييش (92) 6-4 و6-1، لتواجه الاسبانية باولا بادوسا الرابعة الفائزة بصعوبة على التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة مرتين في لندن عامي 2011 و2014 بنتيجة 7-5 و7-6 (7-4).

وخسرت الأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة أمام الكرواتية بترا مارتيتش 2-6 و6-7 (5-7).

نادال بثلاث مجموعات

لدى الرجال، بلغ الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً في الدورة، الدور ثمن النهائي في ويمبلدون للمرة العاشرة في مسيرته بسحقه الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-1 و6-2 و6-4.

وكان من المتوقع أن يواجه ابن الـ 36 عاماً والمتوج باللقب عامي 2008 و2010 منافسة قوية من سونيغو الذي بلغ الدور الرابع في العام الماضي، الا انه بخلاف ذلك لم يجد نادال الذي لم يلعب على العشب اللندني منذ خسارته في نصف النهائي عام 2019 نفسه بمواجهة أي فرصة لكسر ارساله في الملعب الرئيسي.

وتوج "الماتادور" الاسباني بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية هذا العام معززاً رقمه القياسي في عدد الألقاب الكبرى بـ22 لقباً، وبات في منتصف الطريق للفوز بجميع بطولات "غراند سلام" في عام واحد منذ أن حقق هذا الانجاز الاسترالي رود ليفر عام 1969.

ويواجه نادال في الدور التالي الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب (25) الفائز على المخضرم الفرنسي ريشار غاسكيه، المصنف 69 عالمياً، 7-5 و2-6 و7-6 (9-7) و6-1، ليبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.

كيريوس المشاغب

وقلب "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس (40 عالمياً) تأخره بمجموعة أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس إلى فوز 6-7 (2-7) و6-4 و6-3 و7-6 (9-7) في مباراة شهدت الكثير من الاعتراضات والجدل والشتائم من قبل الفائز.

قال كيريوس "وسائل الإعلام تحب أن تكتب أنني سيئ للرياضة، لكن من الواضح أنني لست كذلك".

وأضاف "مهما حدث في الملعب، يبقى في الملعب.. شعرت كأنني المرشح الأوفر حظاً. لقد هزمته قبل أسابيع قليلة ولم يتغلب عليّ سوى مرة واحدة. لقد أصيب بالإحباط، إنها رياضة محبطة. ومهما حدث، فأنا أحبه".

وسبق لتسيتسيباس وكيريوس أن التقيا قبل هذه المباراة في أربع مناسبات سابقة، فاز الأخير في ثلاث منها، آخرها في دورة هاله على الأرض العشبية في وقت سابق من يونيو الحالي.

وضرب كيريوس موعداً في الدور التالي مع الأميركي براندون ناكاشيما (56) الفائز بسهولة على الكولومبي دانييل غالان 6-4 و6-4 و6-1.

وفاز الأسترالي أليكس دي مينور التاسع عشر على البريطاني ليام برودي 6-3 و6-4 و7-5، والأميركي تايلور فريتز الحادي عشر على السلوفاكي أليكس مولكان 6-4 و6-1 و7-6 (7-3).

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