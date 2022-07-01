سواريس يُظهر العين الحمراء لنجوم الأهلي.. "اللاعب الاحتياطي أهم عندي من الأساسي"!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أظهر مدرب الأهلي المصري، البرتغالي ريكاردو سواريس، العين الحمراء لنجوم فريقه في أول لقاء تعارفي بينهما مساء الخميس.

ونقلت وسائل اعلام مصرية أن سواريس اجتمع مع لاعبي الأهلي قبل قيادته أول مران للفريق عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي، اذ أكد أنه ليس من حق أي لاعب أن يُطالب باللعب أساسيا في المباريات الرسمية، وقال: "من يجتهد ويؤدي بصورة قوية في التدريبات سيكون له مكانا في التشكيلة الأساسية دون النظر لأي أسماء، اللاعب الاحتياطي أهم عندي بكثير من الأساسي ويجب أن ينتبه الجميع لتلك الجزئية تحديداً".

وأضاف: "جئت إلى هنا من أجل الفوز في جميع المباريات واحراز البطولات، لن أقبل بوجود أي لاعب يحيد عن هذا الخط، سندخل مرحلة صعبة لا تقبل سوى الفوز فقط".

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس ومعه خمسة من مواطنيه كمساعدين في التشكيل الجديد للجهاز الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس، لخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي الذى رحل عن منصبه.

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