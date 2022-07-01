أبوجبل وحامد يهددان الزمالك بـ "المحكمة الرياضية"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تصاعدت أزمة ثنائي نادي الزمالك، محمد أبوجبل وطارق حامد، مع إدارة القلعة البيضاء، بعد التسريبات التي خرجت بشأن 25% من مستحقات اللاعبان المالية لتهربهما من خوض مباراة الأهلي في الدوري.

وذكرت قناة "إي تي سي" المصرية أن اللاعبان في حالة غضب شديد من القرارات التي من المنتظر أن ترى النور في حقهما قريبا بخصم 25% من مستحقاتهما المالية، اذ ينوي اللاعبان تقديم شكوى النادي للمحكمة الرياضية إذا ما تم الخصم.

وكان المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، قد أكد في وقت سابق، أن أبو جبل وطارق حامد لن يكونا موجودان في النادي الموسم المقبل، والحديث عن بقاءهما قد أغلق تماما.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن هناك محاولات تجرى لتقريب وجهات النظر بين الزمالك، وطارق حامد، خصوصاً وأن الطرفان مازال لديهما النية لاستمرار العلاقة بينهما في المواسم المقبلة، بينما لا توجد نيه لبقاء محمد أبوجبل بسبب تراجع مستواه ورفضه أكثر من مرة لقاء مسؤوليه لتمديد عقده.

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