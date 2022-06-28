قضى إجازته في منزل رونالدو فسرقوا منه 3 ملايين يورو.. نجم الكرة الإيطالية يتعرض للسطو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرض لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي لكرة القدم ماركو فيراتي خلال قضائه فترة إجازة في إيبيسا في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو، لعملية سطو الإثنين حيث قٌدرت الاضرار بنحو 3 ملايين يورو.

وقالت مصادر قريبة من القضية لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء ان اللصوص استولوا على "كمية كبيرة من المجوهرات والمال" دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في القضية بعد تقديم شكوى الإثنين.

وقدرت صحيفة "دياريو دي إيبيسا" المحلية قيمة عملية السطو بحوالي 3 ملايين يورو ، مشيرة إلى أن فيراتي والأشخاص المرافقين له لم يتواجدوا في المنزل لدى حدوث السرقة.

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