بطل الدوري السعودي يتحدد الليلة.. الهلال أم الاتحاد

المصدر: الإمارات اليوم

يُسدل الستار على الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة مباريات المرحلة الـ30 الأخيرة، اليوم (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، والتي ستحدد هوية البطل بعدما انحصر سباق الرمق الأخير بين الهلال المتصدر ووصيفه الاتحاد، فيما تحتدم المعركة بين أندية عدة على تفادي الهبوط.

وكانت المنافسات توقفت نحو 25 يوماً بسبب معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا استعداداً لنهائيات كأس العالم نهاية العام الجاري في قطر ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي أحرز لقبها، قبل أن تستأنف الأسبوع الماضي.

ويتساوى الهلال والاتحاد نقاطاً (64) في أعلى الترتيب، إلا أن الهلال يتصدر على حساب منافسه بفضل المواجهتين المباشرتين (فوزين)، لذا يدرك الفريقان أن أي تعثر سيقضي على آمالهما بتحقيق اللقب.

يسعى الهلال للاحتفال مع جماهيره بلقب الدوري الثالث توالياً والـ18 في تاريخه، عندما يستقبل الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في مباراة لن تخلو من الإثارة نظراً لأهميتها في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث رغم تباين الأهداف والطموحات.

خطوة أخيرة

ويحتاج الهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري، إلى الفوز بأي نتيجة لحسم اللقب، بينما يأمل الفيصلي في خطف النقاط وحسم البقاء من دون انتظار نتائج بقية منافسيه.

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، محققاً فوزه الخامس توالياً وبنتيجة كبيرة على حساب الفتح 3-صفر في الجولة الماضية، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث ليحسم اللقب لصالحه رسمياً دون النظر لنتيجة مطارده المباشر ووصيفه الاتحاد الذي يتساوى معه نقاطاً.

ويفتقد الأرجنتيني رامون دياس مدرب الهلال لقلبي الدفاع علي البليهي والكوري جانغ هيون سو وللوسط الكولومبي غوستافو كويار للإيقاف، ليلتحقوا بقائمة اللاعبين المصابين.

ويأمل الفيصلي المهدد بالهبوط حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أول الهابطين، اقتناص الفوز ليضمن البقاء خصوصاً أنه يخوض المباراة بصفوف مكتملة، في حين أن الخسارة أو التعادل سيفرضان عليه انتظار نتائج بقية منافسيه لمعرفة مصيره.

لا بديل عن الفوز

في المقابل، يتعين على الاتحاد الفوز على ضيفه الباطن، والانتظار في الوقت ذاته لخسارة الهلال أو تعادله ليحقق اللقب للمرة الأولى منذ 12 عاماً والثامنة في تاريخه.

استعاد الاتحاد توازنه بعد ثلاث مباريات متتالية لم يحصد خلالها سوى نقطة يتيمة، وفقد على إثرها الصدارة، لكنه أبقى على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب بعد فوزه على الاتفاق 3-1 في المرحلة الماضية.

ويفتقد الاتحاد لخدمات لاعبه البرتغالي أندريه فيليبي للإيقاف، لكنه يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط أمثال المصري أحمد حجازي والرباعي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي وكورنادو ورومارينيو الذي ينافس على لقب الهداف.

قال الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد إن فريقه كان بحاجة ماسة لتحقيق الفوز «بعد تردي نتائجه بسبب تأجيل مباريات الدوري أكثر من مرة».

وأضاف «لعبنا أربع مباريات في ثلاثة شهور ونصف الشهر، وهذا ليس سهلاً خصوصاً أن الفريق خسر النمط التنافسي ومع ذلك سنحاول اقتناص اللقب في الجولة الأخيرة».

أما الباطن صاحب المركز الـ13 (32 نقطة)، فيأمل في الفوز الذي سيقوده لبر الأمان أو على الأقل التعادل وانتظار نتائج مطارديه.

صراع تفادي الهبوط

ويأمل الأهلي في تفادي الهبوط الوشيك عندما يواجه مضيفه الشباب في مباراة ستحظى بمتابعة واسعة كونها تحدد مصير أحد أركان الكرة السعودية الذي لم يسبق له الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

تراجع الأهلي، بطل العام 2016، للمركز الـ14 برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

ويبحث الاتفاق في المركز قبل الأخير مع 31 نقطة، والذي لم يخسر أي مباراة دورية، أمام مضيفه الفيحاء السابع (35) عن النقاط الثلاث وطوق النجاة.

ونجح الفيحاء بطل كأس الملك في العودة من أبها بنقطة التعادل في المرحلة الماضية التي كانت كافية لعدم الهبوط، وسيحاول تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات.

ويبحث الطائي، التاسع مع 34 نقطة، عن نقطة واحدة لضمان البقاء عندما يواجه الحزم متذيل القاع وأوّل الهابطين (17 نقطة) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

ويضع التعاون، العاشر (33 نقطة)، النقاط الثلاث هدفاً له عندما يلاقي مضيفه ضمك الخامس (43).

واصل التعاون صحوته المتأخرة وفرض التعادل على الشباب 1-1 في المرحلة الماضية بعدما فاز على الباطن والفيحاء.

ويتطلع الرائد إلى عبور أبها لإحكام قبضته على مصيره إذ يحتل المركز الـ12 مع 33 نقطة، في حين يحتل أبها المركز الثامن مع 35 نقطة.

وعزز الرائد من حظوظه في البقاء بعدما قدّم مباراة كبيرة أمام الأهلي في جدة وتوج مجهوده بثلاثية في الجولة الماضية.

من ناحيته، يطمح النصر الضامن للمركز الثالث (58 نقطة) إلى إنهاء الموسم على وقع الفوز عندما يستضيف الفتح السادس (35) في مباراة لن تؤثر نتيجتها في الفريقين.

ترتيب صدارة الدوري السعودي

الهلال 64 نقطة

الاتحاد 64 نقطة

النصر 58 نقطة

الشباب 54 نقطة

الاتحاد مطالب بالفوز على الباطن وانتظار تعثر الهلال أمام الفيصلي.

«الزعيم» يتفوق على «الإتي» بفارق المواجهات المباشرة.

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