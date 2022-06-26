وجه جديد يقود الأهلي المصري خلفا لموسيماني

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، عن اسم مدرب فريق الأهلي المصري الجديد الذي سيتولى المهمة في المرحلة المقبلة بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الأهلي أتم اتفاقه مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس.

وقال شوبير: "بالفعل أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع ريكاردو سوارس، وسيصل خلال أيام، مع الإبقاء على سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ ويانكون ضمن الجهاز المعاون".

وريكاردو سواريس هو مدرب برتغالي الجنسية، من مواليد 11 نوفمبر 1974، ويبلغ من العمر 47 عاما.

بداية ريكاردو سواريس في عالم التدريب كانت في عمر الـ30 عاما، وتولى العديد من الأندية في مختلف الدرجات، ودرب عددا من فرق الهواة، حتى وقع مع فريق فيزيلا صيف 2014، ونجح في الصعود معه إلى الدرجة الثانية.

بعد ذلك تم تعيين سواريس في إدارة فريق شافيز، ثم انتقل إلى تدريب أفيس، بخلاف عدد من الفرق الأخرى.

ولمع بريق ريكاردو مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي بعدما حقق معه نتائج رائعة وتمكن من حجز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي خلال الموسم الأخير، المؤهل لملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

تولى ريكاردو سواريس الإدارة الفنية لفريق جيل فيسنتي منذ 13 نوفمبر عام 2020، بعقد يمتد لـ3 سنوات، ينتهي أواخر الشهر الحالي.

خاض المدرب في الموسم المنصرم 34 مباراة مع الفريق بالدوري البرتغالي، حقق الفوز في 13 منها وتعادل 12 مرة وخسر 9، وسجل 47 هدفا واستقبل 42، وجمع 51 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news