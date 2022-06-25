الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع الإسماعيلي بدور الــ16 لكأس مصر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أسفرت قرعة دور الــ16 لكأس مصر لكرة القدم للموسم 2021/2022 والتي أجريت بالقاهرة اليوم السبت، عن مواجهة الأهلي مع نظيره مصر المقاصة.

كما أسفرت القرعة التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة عن مواجهو الزمالك مع الإسماعيلي وإيسترن كومباني مع المصري البورسعيدي.

وتقرر أن يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، وسيراميكا مع بيراميدز، والجونة مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع منتخب السويس، وسموحه مع كفر الشيخ.

يذكر أن نسخة 2020/2021 لكأس مصر لم تنته، حيث سيلتقي غدا الأهلي مع بيراميدز في دور الــ8 والفائز منهما سيواجه بيتروجيت في الدور قبل النهائي.

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