محمد صلاح يتبرع بمبلغ مالي كبير لعلاج الطفلة رقية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ساهم في علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض ضمور العضلات.

وقالت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر في وزارة التضامن أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي كبير.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت خلال الأسابيع الماضية للتبرع للطفلة رقية وجمع مبلغ 40 مليون جنيه من أجل حصولها على حقنة ستساعد في علاجها من مرض ضمور العضلات، لذلك تم تدشين هاشتاج "#انقذوا_رقية" وهو ما وجد تفاعلا كبيرًا من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم جمع المبلغ أمس الجمعة واحتفلت أسرة رقية بتجميع المبلغ الضخم بعد التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر داخل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يعد واحد من أوائل المتبرعين من أجل علاج الطفلة رقية من مرض ضمور العضلات.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتبرع بها محمد صلاح.

وفي تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية ذكر أن محمد صلاح يعد في المركز الثامن في الأشخاص الأكثر عطاء في عام 2022، حيث إنه واحد من أكثر الأشخاص الذين يسعوا للتبرع على مدار تواجدهم.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح تبرع ب6% من إجمالي ثروته حتى الآن أي ما يقرب من 41 مليون جنيه استرليني، وهو لاعب كرة القدم الوحيد في المراكز العشرة الأولى من المتبرعين.

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