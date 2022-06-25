إيقاف لاعب اتحاد طنجة بسبب تصرف غير لائق تجاه الجماهير

المصدر: وكالات

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف الجابوني الدولي أكسيل مايي لاعب اتحاد طنجة لما تبقى من مباريات الموسم الكروي المحلي بسبب تصرف غير لائق تجاه الجماهير في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة 27 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبجانب عقوبة الإيقاف فرضت اللجنة على أكسيل غرامة مالية.

وكان أكسيل أحرز هدف تقدم اتحاد طنجة قرب النهاية لكنه قام بحركة غير لائقة خلال توجهه نحو الجماهير بعد ذلك.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف جلال الداودي لاعب الوداد الرياضي لمباراتين مع غرامة مالية لسوء التصرف بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نهضة بركان.

وأظهرت لقطات فيديو التقطت من المدرجات لاعب الوداد وهو يقوم بإشارة غير لائقة بيديه تجاه الجماهير.

كما أوقفت اللجنة عمر أزماني المدرب المساعد لفريق يوسفية برشيد وفرضت عليه غرامة مالية بعد طرده في مباراة فريقه مع اتحاد طنجة.

وعوقب فوزي عبد المطلب لاعب اتحاد طنجة بالإيقاف لمباراة واحدة ومحمد المكعازي لاعب الرجاء الرياضي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ.

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