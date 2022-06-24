بعد انفصاله عن الأهلي.. موسيماني "عارض أزياء"!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت صور متداولة في البرامج الرياضية المصرية، قيام مدرب الأهلي السابق، بتسو موسيماني، وهو يستعد لإجراء إعلانات مصورة خاصة بملابس لإحدى الماركات العالمية.

كما يستعد موسيماني، كذلك لافتتاح مدرسة كرة قدم في جوهانسبرغ بالتعاون مع أحد الأندية العالمية، ضمن سلسلة مشروعات ينوى المدرب الجنوب إفريقي القيام بها خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني قد أدلى بتصريحات صحافية في بلاده عن أسباب رحيله عن قيادة الفريق المصري رغم النجاحات الكبيرة التي حققها على المستوى القاري.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة "THE SOUTH AFRICAN" انه من قرر الرحيل عن الأهلي وليست الإدارة هي من اتخذت هذا القرار.

وأضاف موسيماني: "شعرت أن الضغوطات تتزايد عليَ بشكل لم أعد اتحمله، فقررت الرحيل، لقد كانوا في مصر متمسكين بوجودين لفترة جديدة لكنني قلت لهم من الصعب على أي مدرب أن يُلبي طموحات جماهيركم بالفوز في كل مباراة وبكل بطولة، لقد حان الوقت للرحيل".



وكانت شركة "MT Sports" المسؤولة عن إدارة أعمال المدرب موسيماني قد أصدرت في وقت سابق بيانا رسميا عبر حسابها في تويتر، قالت فيه: "أن هناك شائعات وجود بيتسو موسيماني في قطر، في تلميح بأنه وقع صفقة مع فريق جديد".

وأضاف البيان: "الشركة تود أن تعلن أنها شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، ولم يوقع موسيماني وطاقمه الفني أي عقود مع فريق جديد، وهم متواجدون حاليا في جنوب إفريقيا ".

وأوضحت الشركة أن موسيماني تلقى عدداً من العروض، إذ قالت: "بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق الأهلي، تلقى المدرب عددا من الاستفسارات من أندية مختلفة محليا ودوليا، من ضمنها منتخبات، ولم يرتبط المدرب مع أي فريق حتى الآن".

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