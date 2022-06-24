دبي تستضيف بطولة العالم للقوارب الشراعية 2024

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل نادي دبي للإبحار الشراعي بقبول عرضه لاستضافة بطولة العالم للقوارب الشراعية في فبراير 2024، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 60 مشاركة من بين أفضل راكبي القوارب الشراعية حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وأكد النادي في بيان اليوم الجمعة أن الحدث سيشهد خمسة أيام من السباقات التنافسية ضمن أجواء محلية مميّزة للإبحار مع توافر مرافق رائعة وفعاليات اجتماعية سيتم تنظيمها من قبل نادي دبي للإبحار الشراعي، وسيتم استضافة هذا الحدث في الذكرى الخمسين لتأسيس نادي دبي للإبحار الشراعي في عام 1974.

وقال البيان: "لطالما كان نادي دبي للإبحار الشراعي موطناً لأسطول SB20 المحلي، حيث تسابق أسطول القوارب الشراعية هناك على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، لتصبح أكبر فئة للقوارب الشراعية ذات التصميم الواحد في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف النادي فعاليات دولية وإقليمية ومحلية أخرى، حيث تشمل سباق سوق دبي الحرة للزوارق الشراعية، وسباق أرامكس دبي مسقط للشراع الحديث الذي أقيم في الخارج، وأخيرًا أسبوع سباقات إيرباص".

وتابع: "يلتزم نادي دبي للإبحار الشراعي وشركاؤه بتسهيل الخدمات اللوجستية حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الدول من حضور بطولة العالم للقوارب الشراعية SB20 لعام 2024 في دبي خلال شهر فبراير".

من جهته، قال العميد البحري لنادي دبي للإبحار الشراعي سيمون ريفز: "يسعدنا ونفتخر أن نؤكد بأن نادي دبي للإبحار الشراعي سيستضيف بطولة العالم SB20 في فبراير 2024. هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث في الشرق الأوسط، مما يوفر فرصة جيدة لجذب فرق SB20 الحالية والجديدة من هذه المنطقة. توفر دبي رياحًا موثوقة وتدفقات منخفضة للمد والجزر وبحرًا هادئًا، مما يوفر ظروف السباق المثالية. بالإضافة إلى ذلك، ستقام السباقات أمام النادي، بالقرب من شاطئ نسناس، مما يتيح الوصول المباشر إلى منطقة السباق. كما سيكون هناك منظر رائع للمنافسة من الشاطئ للمشاهدين أيضًا. يقع هذا الحدث على خلفية الساحل الذهبي لدبي، ومن المؤكد أن يقدم الحدث الإثارة والحماس. لا يمكننا الانتظار حتى نبدأ!".

بدوره قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبد الله حارب الفلاحي: "نسعد في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة الحكومية المسئولة عن الرياضات البحرية في إمارة دبي، بتقديم دعمنا الكامل لهذا الحدث لاستضافة بطولة العالم للقوارب الشراعية SB20 لعام 2024 في دبي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وبتنظيم نادي دبي للإبحار الشراعي".

وأضاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لها سجل حافل وتاريخ طويل من الفعاليات الناجحة في عالم رياضات الشراعية الحديثة، فلا يزال عشاق البحر يتذكرون استضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لبطولة العالم للشراعية الحديثة عام 1998 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 وجائزة (لويس فويتون-دبي) 2010 وسلسلة جائزة آل مكتوم".

وتابع "المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيكون الحدث المرتقب لفئة القوارب الشراعية SB20 هو أول ظهور للبطولة العالمية في الشرق الأوسط لينضم إلى سلسلة الفعاليات الرياضية البحرية التي تدعم إمارة دبي كمركز رائد وعالمي في الرياضات البحرية مع استضافة جائزة دبي 2022 للشراعية الحديثة في نوفمبر المقبل واستمراراً للنجاح الكبير في المجال التنظيمي في كبرى الأحداث مثل بطولة موث وورلد الدولية إلى سباق فولفو للمحيطات التي اشتهرت بها الإمارات العربية المتحدة بعد فوزها في سباق سنة ٢٠١٤، وغيرها من الفعاليات مثل سباقات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها والدراجات المائية وكايت سيرف".

و ختم جيري داولينج، رئيس مجلس SB20 العالمي بالنيابة عن المجلس العالمي" "نحن جداً متحمسون باحتمالية المنافسة في بطولة العالم SB20 لسنة 2024 في دبي.و يسعدنا أن نادي دبي للإبحار الشراعي قد جمعت العرض الناجح لاستضافة هذا الحدث. يُظهر إحضار بطولاتنا العالمية إلى الشرق الأوسط نية الفصل في مشاركة التجربة الرائعة لأفضل سباقات التصميم في SB20. يتمتع SB20 الذي صممه توني كاسترو بالاستمتاع في جميع أنحاء العالم؛ تمنح بطولة دبي العالمية فرصة فريدة للجمع بين نصف الكرة الشمالي والجنوبي للتنافس في هذا المكان الرائع. أراكم جميعًا في دبي في فبراير 2024 ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news