7 صفقات تُطبخ على نار هادئة أبرزها ليفاندوفسكي

المصدر: محمد الحتو - دبي

ينتظر سبعة نجوم في ملاعب كرة القدم العالمية تحديد مصيرهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وإعلان انضمامهم لأنديتهم الجديدة، أبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والويلزي غاريث بيل، والفرنسيان بول بوغبا وعثمان ديمبلي، ونجما الأرجنتين باولو ديبالا ودي ماريا، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

ويتوقع أن تضفي الصفقات الجديدة المرتقبة نكهة مختلفة لكرة القدم الأوروبية، خصوصاً إذا انتقل دي ماريا إلى يوفنتوس الإيطالي، الساعي للعودة إلى منصات التتويج بـ«الكالتشيو»، مستفيداً من إمكانات النجم الأرجنتيني، وكذلك الحال في برشلونة الذي يمني النفس بضم ليفاندوفسكي العملاق بصفقة تاريخية ستدر له فوائد فنية بالجملة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز سبع صفقات تطبخ على نار هادئة في سوق الانتقالات الحالية:

غاريث بيل

يجري وكيل أعمال قائد المنتخب الويلزي، غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، المنتهي عقده مع النادي الملكي، محادثات مع كارديف سيتي، أحد أندية المستوى الثاني في إنجلترا، وارتبط بيل بقوة بالانتقال المجاني إلى فريق مسقط رأسه، بعد نهاية فترة التسع سنوات المضطربة التي قضاها في مدريد. وكان بيل الذي لديه عائلة في كارديف، يتقاضى نحو 600 ألف جنيه استرليني أسبوعياً في ريال مدريد، وسيكون مطالباً بتضحية مالية كبيرة للتوقيع على عقد مع فريق المدرب ستيف موريسون.

ليفاندوفسكي

كثر الحديث عن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المرشح بقوة للانتقال إلى برشلونة، دون أن تتضح الصورة بشأن رحيله عن بايرن ميونيخ المتمسك بخدماته، ولكن اللاعب يريد الرحيل، وخوض تجربة جديدة مع النادي الكاتالوني، الذي يحاول جاهداً ضمه، على الرغم من أن عقده مع البافاري لم ينته بعد.

بول بوغبا

لم يحدد الفرنسي بول بوغبا، الذي قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد سنوات غير مقنعة في الدوري الإنجليزي، وجهته المقبلة، في وقت يتردد بقوة في وسائل الإعلام الإيطالية، وأبرزها «لاغازيتا ديللو سبورت»، أن النجم المتوج بكأس العالم في روسيا 2018 قريب أكثر من أي وقت مضى للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

باولو ديبالا

يعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا من أبرز اللاعبين الذين ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي، بعدما رحل عن صفوف يوفنتوس بعد نهاية عقده، وبات اسمه مطروحاً بقوة للتعاقد مع إنتر ميلان، في وقت تشير فيه تقارير إنجليزية إلى أن أرسنال أبدى رغبته في ضم اللاعب، ودخل على خط المفاوضات أيضاً توتنهام وأتلتيكو مدريد.

دي ماريا

بعدما رحله عن باريس سان جيرمان، بات النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس، للعب في الدوري الإيطالي، في مشهد وصفه أسطورة «السيدة العجوز»، الحارس المخضرم جوانليجي بوفون، بأنه يشبه انتقال الراحل مارادونا إلى نابولي في الزمن الجميل للدوري الإيطالي، ولكن أسرة اللاعب تلفت أنظاره للعيش في إسبانيا، واللعب مع برشلونة أو أتلتيكو مدريد.

عثمان ديمبلي

يعد عثمان ديمبلي من أكثر اللاعبين الذين أثاروا جدلاً واسعاً قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب كثرة الحديث عن مستقبله، في ظل عدم وضوح الرؤية، سواء ما بين التجديد لبرشلونة أو الرحيل مجاناً، ولم يتوصل برشلونة حتى الآن لاتفاق لتجديد عقد ديمبلي، الذي ينتهي هذا الشهر في وقت يمتلك فيه عروضاً من تشيلسي وباريس سان جيرمان.

رحيم سترلينغ

يتوقع رحيل النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ عن ناديه مانشستر سيتي، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2023، خصوصاً أن أندية تشيلسي وأرسنال وتوتنهام وريال مدريد مهتمة بالحصول على خدماته. أما «السيتي» فيضعه أمام خيارين، إما الرحيل هذا الصيف مع تقديم عرض مناسب أو البقاء حتى نهاية عقده لكي يرحل مجاناً.

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