الهلال والاتحاد.. يبدأن معركة "الثواني الأخيرة" لسحم لقب الدوري السعودي

المصدر: الرياض-أ.ف.ب.

يجد الهلال نفسه أمام فرصة حسم اللقب للموسم الثالث تواليًا عندما يتجدد الخميس الصراع المحتدم مع الاتحاد في الامتار الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، عندما تعود الفرق الى المنافسات للمرحلة 29 قبل الاخيرة بعد توقف قرابة الشهر.

وتوقفت المنافسات نحو 25 يوماً بسبب معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا استعدادًا لكأس العالم نهاية العام الحالي في قطر ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي احرز لقبها.

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تساوى الهلال والاتحاد نقاطًا (61) في أعلى الترتيب، إلا أن الهلال يتصدر على حساب منافسه بفضل المواجهتين المباشرتين (فوزان)، لذا يدرك الفريقان أن أي تعثر سيقضي على آمالهما بتحقيق اللقب.

وستكون الفرصة سانحة أمام الهلال للتتويج من دون الانتظار حتى المرحلة الاخيرة، في حال فوزه على مضيفه الفتح السادس، مقابل سقوط الاتحاد خارج ارضه ضد الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر.

وحقق الهلال، بطل آسيا، أربعة انتصارات متتالية قبل فترة التوقف ليستعيد الصدارة ويرفع آماله بتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري ورفعها الى 18.

ويتحكم الهلال بمصيره، إذ إن فوزه في آخر مباراتين حيث يختتم الدوري على أرضه ضد الفيصلي، سيتوج فريق المدرب الارجنتيني رامون دياس بطلا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد ضد ضيفه الباطن.

واستعاد الهلال بعضًا من نجومه الذين غيّبتهم الإصابة خلال الفترة الماضية أمثال البيروفي أندري كاريو والكولومبي غوستافو كويار وسلمان الفرج ومحمد البريك والكوري جانغ هيون-سو.

وسبق للفتح أن تفوق على الهلال في عقر داره 3-2 بركلة جزاء متأخرة للمغربي مراد باتنا في المباراة الاولى التي جمعتهما في الدوري هذا الموسم، لذا يأمل تكرار ذلك وتعكير خطوات منافسه الاخيرة نحو اللقب. ويفتقد الفتح لجهود باتنا والجزائري سفيان بن دبكة بسبب الإصابة.

الاتحاد للتمسك بالأمل

من جهته، فوّت الاتحاد فرصة كانت في متناول اليد لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ العام 2009، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات مكتفيًا بنقطة واحدة، وسقط في إحداها 3-1 أمام الهلال بالذات.

وخاض الاتحاد بقيادة مدرب الروماني كوزمين كونترا ثلاث مباريات ودية لم يحقق الفوز في أي منها حيث خسر أمام بيراميدز المصري والأهلي وتعادل مع أبها، في ظهور واضح لتراجع مستواه بعدما ظل متصدراً لأكثر من 20 مرحلة.

وما يصعّب من مهمة الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضرورة فوز الاتفاق في مباراته في معركة تفادي الهبوط. إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة على بعد نقطة من أول مراكز الهبوط.

جدول مباريات المرحلة 29 التي تقام الخميس 23 حزيران (جميع المباريات في توقيت واحد الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات):

التعاون - الشباب

الاتفاق - الاتحاد

الفتح - الهلال

أبها - الفيحاء

الحزم - النصر

الباطن - ضمك

الأهلي - الرائد

الفيصلي - الطائي

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