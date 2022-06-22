تايوان تتهم الصين بـ«التنمُّر» لتغيير اسمها على منصات المشجعين لكأس العالم

المصدر: تايبيه - أ.ف.ب

اتهمت تايوان الصين بـ«التنمر»، أول من أمس، بعد اعتماد اسم الجزيرة «تايبيه الصينية» على بطاقة المشجعين لكأس العالم 2022 في كرة القدم، وذلك بعد تغييرات متعدّدة من قبل المنظمين في قطر.

وستكون بطاقة المشجّعين «هيّا» بمثابة تأشيرة دخول البلاد والملاعب في النهائيات المقررة في نوفمبر المقبل في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.

في البداية، لم يتم إدراج «تايوان» ولا حتى «تايبيه الصينية» المعتمدة في المسابقات الرياضية الدولية، من بين الخيارات على منصة «هيّا» الإلكترونية، وقال المنظمون إن المشجعين التايوانيين قد يتم تصنيفهم على أنهم صينيون.

وأضيفت الأسبوع الماضي علامة «تايوان» بعد احتجاج من الجزيرة، لكن تم تغييرها مجدداً إلى «تايبيه الصينية»، والتي قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الأمر حصل بسبب «تدخل» بكين.

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