المصدر: سيؤول - رويترز

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، أمس، أن كوريا الجنوبية ستتقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو ويوليو العام المقبل، لكنها تخلت عن التنظيم بسبب الوضع الخاص بـ«كوفيد-19» في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الدول الأخرى الراغبة في التنظيم لتقديم عروضها وحدد 30 يونيو موعداً نهائياً لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في موقعه الرسمي «يؤكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم رغبته في التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023».

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ على الفور تجهيز الطلب بالملاعب المقترحة وأماكن الإقامة.

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