علم مصر على منصة تتويج دوري أبطال أوروبا بعد إخفاق محمد صلاح (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح لاعب المنتخب المصري وفريق برشلونة الإسباني المحترف علي زين، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع فريقه برشلونة الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كيلسي البولندي بنتيجة 37-35 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 28-28، وسيطر التعادل على الشوطين الإضافيين 32-32 ثم حسم برشلونة المباراة من رميات الترجيح من 7 أمتار، وبذلك ينجح اللاعب المصري في التتويج باللقب الأوروبي ويصعد بالعلم المصري إلى منصو التتويج الأوروبية بعد إخفاق محمد صلاح في تحقيق ذلك الشهر الماضي بعد الخسارة من ريال مدريد.

ويذكر أن النجم المصري علي زين سينتقل إلى نادي دينامو بوخارست الروماني حتى عام 2024، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وكان على زين قد نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني، كما فاز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا شهر مارس الماضي، ليحقق الثلاثية هذا الموسم.

وأصبح علي الزين بعد الفوز مع برشلونة هو ثاني لاعب مصري يفوز باللقب بعد فوز محمد ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي في 2018 باللقب بعد الفوز على نانت في النهائي.

الجدير بالذكر أن برشلونة صاحب الرقم القياسي لعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بـ 10 ألقاب.

👋 حيوا الأبطال 💙❤️



👏 برشلونة يحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للعام الثاني على التوالي وللمرة الحادية عشرة في تاريخ البطولة 🏆



👍 @FCBhandbol 💪 pic.twitter.com/L4wh0t34Oy — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 19, 2022

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