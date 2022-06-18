الاتحاد الأوروبي يعلن العقوبات على وستهام الإنجليزي

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف ديفيد مويس مدرب فريق وستهام الإنجليزي مباراة واحدة، وإيقاف ديكلان رايس، قائد الفريق، مباراتين، بعد الأحداث التي جرت عقب الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وذكر "يويفا" أن مويس سيتم إيقافه مباراة بسبب سلوكه غير الرياضي بينما تم إيقاف رايس مباراتين بسبب توجيه إساءة للحكم في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي التي خسرها ويستهام الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مويس تلقى البطاقة الحمراء المباشرة من الحكم خيسوس خيل مانزانو لرميه الكرة على حامل الكرات بينما اتهم رايس الحكم الإسباني بالفساد بعد أن خسر ويستهام بهدف نظيف في مباراة الإياب بفرانكفورت، ليودع الفريق الإنجليزي المسابقة خاسرا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1 / 3.

والتقطت كاميرات قنوات "فوكس سبورتس" الأمريكية تصريحات رايس تجاه مانزانو التي كانت في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بنهاية المباراة، وتم تداول هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما :" يا حكم يا حكم، الأداء كان ضعيفا، طوال المباراة، كان سيئا".

وأضاف :"بصراحة، كيف يمكنك أن تكون بهذا السوء؟ ربما حصلت على أجر لهذا.. فساد". وجرى طرد آرون كريسويل لاعب ويستهام في الدقيقة 19 لجذبه ينز بيتر هاوج، أثناء محاولاته الذهاب نحو المرمى. وفي البداية حصل اللاعب على البطاقة الصفراء، والتي تم تحديثها للحمراء عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

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