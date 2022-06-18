باريس سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد للدوري الفرنسي على ملعب كليرمون

المصدر: وكالات

يفتتح باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم مسيرته في الموسم المقبل للمسابقة بمواجهة سهلة خارج ملعبه حيث يحل ضيفا على كليرمون فوت أحد يومي 6 و7 أغسطس المقبلين في الجولة الأولى من المسابقة.

وفي الجولة نفسها، يبدأ مارسيليا وصيف حامل اللقب مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة ستاد ريمس، فيما يلتقي موناكو صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي مع ستراسبورج.

وينتظر أن تسلط الأضواء بشكل كبير في الجولة الأولى على عودة فريق أوزير الفائز بلقب المسابقة موسم 1995 / 1996، حيث يلتقي فريق ليل في بداية مسيرته الجديدة بالدرجة الأولى بعد 10 مواسم في دوري الدرجة الثانية.

أما فريق تولوز العائد أيضا للدرجة الأولى بعد موسمين بالدرجة الثانية، فيبدأ موسمه الجديد أمام نيس صاحب المركز الخامس في الموسم الماضي، فيما يلتقي فريق أجاكسيو، العائد للدرجة الأولى مع ليون.

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