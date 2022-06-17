البحرين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا للناشئين 2023

المصدر: كوالالمبور ■ د.ب.أ

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اعتذار الاتحاد البحريني للعبة عن عدم استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.

وقال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، راشد الزعبي، في تصريح إعلامي، إن اتحاد بلاده اعتذر عن عدم استضافة النهائيات الآسيوية لفئة الناشئين المقررة العام المقبل، مشيداً بتفهم الاتحاد القاري لموقف الاتحاد البحريني، والذي كان يولي الاستضافة اهتماماً كبيراً، لكن عدداً من العوامل أسهمت في الاعتذار عن عدم احتضان البطولة.

وبحسب خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن منتخب البحرين لفئة الناشئين فقد فرصة التأهل المباشر إلى النهائيات الآسيوية، وسيكون نظام التأهل للمجموعات الـ11 في التصفيات هو صعود أصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وسيعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البلد البديل، للاستضافة خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news