جماهير القوة الجوية تحطم ملعب الشعب.. والإتحاد العراقي يرد بقرارات صارمة! (فيديو)

المصدر: محمد فاضل - دبي

قرر الإتحاد العراقي لكرة القدم معاقبة فريق القوة الجوية بعقوبات شديدة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة القوة الجوية مع الزوراء وانتهت بفوز الاخير 2-1 ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب وشهدت تكسير جمهور القوة الجوية لكراسي ملعب الشعب الدولي.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي في بيان لها، اليوم الخميس، حرمان جمهور نادي القوة الجوية من الحضور للمدرجات في خمس مباريات مقبلة في الموسمين الحالي والمقبل، وفرض غرامة مالية على نادي القوة الجوية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (7000 دولار أمريكي)، بينما تعتبر العقوبة الأشد حيث حملت لجنة الإنضباط نادي القوة الجوية مسؤوليية تصليح الأضرار التي حدثت في ملعبِ الشعب الدولي وحسب ما تقرره اللجنة التحقيقيّة المشكلة من قبل وزارة الشباب.



وخرج نادي القوة الجوية خالي الوفاض في الموسم الحالي للكرة العراقية بعد خسارته لبطولة الدوري لصالح الشرطة وخروجه من بطولة كأس العراق اضافة الى عدم تاهله للدور الثاني في دوري أبطال آسيا وذلك في موسم متواضع بالنتائج للنادي الذي يعد أحد أكثر الأندية العراقية جماهيرية.

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