إعلان برنامج الموسم الإنجليزي المقبل.. سيتي يدشن الدفاع عن لقبه أمام وست هام

المصدر: وكالات

يبدأ مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم موسم 2022-2023 بمواجهة وست هام خارج ارضه في المرحلة الاولى حسب القرعة التي اجرتها رابطة الدوري اليوم. وخاض مانشستر سيتي معركة حامية الوطيس مع ليفربول قبل ان يتفوق الاول بفارق نقطة واحدة في نهاية الموسم الفائت. وعزز سيتي صفوفه بالهداف النروجي إرلينغ هالاند في الايام الاخيرة وستكون بالتالي اول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد.

من جهته، يلعب ليفربول خارج قواعده وفي لندن أيضا عندما يحل ضيفا على فولهام العائد الى الدرجة الممتازة. وعزز ليفربول بدوره صفوفه بالتعاقد مع هداف بنفيكا البرتغالي الدولي الاوروغوياني الدولي داروين نونييس مقابل صفقة قياسية قد تصل الى 100 مليون يورو.

ويخوض مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ باكورة مبارياته الرسمية عندما يستضيف فريقه برايتون على ملعب "اولد ترافورد". ويخوض نوتنغهام فوريست اولى مبارياته في دوري النخبة منذ عام 1999، بحلوله ضيفا على نيوكاسل. وينطلق الدوري في الخامس من اغسطس المقبل، وينتهي في 28 مايو 2023.

برنامج المرحلة الاولى:

- الجمعة 5 اغسطس:

كريستال بالاس - أرسنال

- السبت 6 اغسطس:

بورنموث - استون فيلا

ايفرتون - تشلسي

فولهام - ليفربول

ليدز يونايتد - لفرهامبتون

ليستر سيتي- برنتفورد

توتنهام - ساوثمبتون

- الأحد 7 اغسطس:

مانشستر يونايتد - برايتون

وست هام - مانشستر سيتي

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