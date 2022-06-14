الحكومة المصرية تدرس منح محمد صلاح حصانة دبلوماسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تقدم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بشأن تكريم خاص لـمحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وتضمن الطلب الذي تدرسه الحكومة، حسبما قال موقع "القاهرة 24"، منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، تكريمًا لمشواره الرياضي المميز، والإنجازات الفريدة التي حصدها بالدوري الإنجليزي، ما جعله أعلى قائمة أفضل لاعبي العالم.

محمد صلاح حصد العديد من الألقاب خلال مسيرته، والتي لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بدأها بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والممنوحة من كاف في 2012، تبعها جائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام.

العام الذي تلاه، حصد محمد صلاح إبان لعبه رفقة بازل السويسري على جائزة أفضل لاعب بالدوري موسم 2013-2014، وبعد انتقاله إلى روما الإيطالي موسم 2015-2016، حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم، ثم جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب عربي بالعالم، ثم تمكن المصري من الظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف في 2017 و2018.

وبعد انتهاء مغامرة محمد صلاح في إيطاليا رفقة روما وفيورنتينا، شد الترحال على أحد أعرق أندية إنجلترا وهو ليفربول، بعد أن لم تكلل رحلته بتشيلسي بالنجاح، وفي ليفربول بدأت رحلته في حصد الألقاب.

حصل صلاح رفقة ليفربول على جائزة لاعب الشهر في العديد من المنافسات متوافقا على نظرائه العرب والأفارقة، فضلاً عن فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين خلال 2017 و2018، والممنوحة من هيئة الإذاعة البريطانية، وأفضل لاعب بالبريميرليج وفق اختيار رابطة المحترفين موسمي 2017-2018، نفس الموسم الذي حصد فيه جائزة بوشكاش لأفضل هدف بالعالم من فيفا، وموسم 2021-2022.

وحصل صلاح على الحذاء الذهبي مواسم 2018 و2019 و2022، ومستر اسيست الموسم المنقضي، وأيضا هدف الموسم بنفس العام.

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