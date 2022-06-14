أهداف مباراة مصر وكوريا الجنوبية في غياب محمد صلاح (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تلقى المنتخب المصري خسارة جديدة تحت قيادة المدرب المصري إيهاب جلال، بعد أقل من أسبوع صعب عاشه المدرب والجمهور المصري بعد خسارة أثيوبيا والمطالب الكثيرة بإقالة المدرب الذي لم يمضي سوى أسبوعين فقط في قيادة المنتخب المصري، ولعب الفراعنة أمام كوريا الجنوبية وهداف الدوري الإنجليزي سون، في غياب النجم المصري والهداف الأول للدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي غاب عن أخر مواجهتين للفراعنة بداعي الإصابة.

وتقدمت كوريا بهدفين في المباراة الودية التي لعبها الفراعنة بتشكيل يوجد به العديد من الغيابات والغرض هو اكتشاف لاعبين جدد، بينما لعب كوريا المباراة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم، ونجح الفراعنة من تقليص النتيجة بهدف مصطفى محمد قبل أن يزيد كوريا الجنوبية الغلة التهديفية بهدفين لتنتهي المباراة بفوز كوريا بنتيجة 4-1.

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