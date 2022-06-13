بنفيكا يتوصل لاتفاق بانتقال نونيز إلى ليفربول في صفقة ضخمة

المصدر: وكالات

أعلن بنفيكا البرتغالي في وقت مبكر اليوم الاثنين عن توصله لاتفاق بشأن انتقال هدافه داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو (78.58 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وأوضح بنفيكا في بيان أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 100 مليون يورو وفقا لمتغيرات.

ومن المتوقع أن يخضع نونيز (22 عاما) مهاجم أوروجواي لفحص طبي اليوم لإتمام الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول.

وتشير تكهنات صحفية إلى أن مدة التعاقد ست سنوات وسيعزز نونيز بذلك الخيارات الهجومية للمدرب يورجن كلوب وسط توقعات برحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا هذا الصيف.

وأبهر مستوى نونيز الجميع في الموسم المنقضي حين سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا وهز شباك ليفربول في دوري أبطال أوروبا حين التقى الفريقان في دور الثمانية.

وتتخطى القيمة الإجمالية لانتقال نونيز أغلى صفقة لليفربول حين ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون في 2017 مقابل 85 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية.

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