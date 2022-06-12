أغرب "هدف" ممكن أن تراه في حياتك.. موقف أذهل الجمهور (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت مباراة ألمانيا وإنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، موقفاً نادراً وهدف من نوع خاص أحرزه أحد المشجعين المتواجدين في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا، في موقف أذهل الجمهور الحاضر للمباراة، وكان عن طريق طائرة ورقية.

وجاء خلال الفيديو الطريف لتصوير الواقعة قيام مشجع إنجليزي بصناعة طائرة ورقية صغيرة، ثم القى بها ببساطة تجاه الملعب، وظلت الطائرة تطير في اتجاهها إلى وسط الملعب ومن ثم قامت بتغيير الاتجاه حتى وصلت إلى خط المرمى ودخلت شباك المنتخب الألماني، ولاقت اللقطة تفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير الإنجليزية التي شهدت الموقف، دون أن يتم الكشف عن ما إذا كان هذا الموقف مصادفة أم مهارة من المشجع الإنجليزي.

وكان المنتخب الألماني قد تواجه مع ضيفه منتخب إنجلترا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.



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