الأهلي المصري يرفض الاستسلام بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا ويعلن التصعيد عالميا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت استمراره في الدعوى القضائية أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للإتحاد المغربي للمرة الثانية علي التوالي، وهو ما يتعارض مع العدالة بين الفرق المتنافسة.

وقال محمود الخطيب رئيس الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن ناديه مستمر في إجراءات القضية أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي ولن يتراجع عنها رغم أن الأمور انتهت وفاز الوداد باللقب الأفريقي.

وأضاف :"هذا حق النادي الأهلي والمحكمة الدولية هي الطريق الشرعي الوحيد وبالتالي كان لزامًا أن يستكمل مجلس الإدارة هذه الخطوة، ونؤكد أننا لسنا في خصومة مع الاتحاد الإفريقي وهدفنا جميعًا مصلحة الكرة الإفريقية".

وشدد الخطيب على أن الأهلي كان يتوقع رفض (كاس) تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وقال :"عرض النادي الأهلي الموقف كاملاً على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي والذي أفاد أن موقف النادي في الدعوى ليس قويًا؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة المصري واللوائح المطاطية للاتحاد الإفريقي".

وأضاف :"كان لزامًا علينا.. وأيا كانت النتائج، أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي.. ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية.. وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل.. وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل".

وأوضح أن الأهلي ينتظر نتيجة تحقيقات اللجنة العليا التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتحقيق في إختفاء خطاب الكاف لإتحاد الكرة بتاريخ 19 يناير الماضي مع سلك النادي كل الطرق للحصول علي حقوقه".

وخسر الأهلي المصري أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الوداد المغربي.

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