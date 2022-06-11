تعرف إلى حكم مباراة الأهلي والزمالك.. وموعد القمة المصرية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري إلى الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وستقام مواجهة الأهلي والزمالك في 19 يونيو الحالي (الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات) وسط حالة ترقب جماهيري للقاء الأهم في البطولات الإفريقية والعربية لاحتدام المنافسة بين الفريقين الغريمين.

وذكر موقع اليوم السابع بأن اختيار الحكم الإسباني جاء بعد اعتذار الإيطالي دانييل دوفيري عن عدم إدارة قمة الأهلي والزمالك بعد موافقة الاتحاد الإيطالي فى أول الأمر، ليتم بعدها الاتفاق مع الاتحاد الإسباني والحكم لويس مونييرا.

الحكم الإسباني في سطور

الإسم : خوسيه لويس مونويرا

الجنسية: إسباني



العمر: 39 عاما



نال الشارة الدولية عام 2019



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