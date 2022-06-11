برشلونة يفتح النار على لاعبيه بخطة لابورتا الجديدة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية بأن حالة غضب عارم سيطرت على لاعبي نادي برشلونة الإسباني بعد سماعهم أخباراً عن خفض رواتبهم من وسائل الإعلام دون أن يتم مناقشتهم في ذلك من قبل مجلس إدارة خوان لابورتا.

وقالت الصحيفة إن برشلونة بخطته الجديدة سيجري تغييرات ضخمة في هيكل الأجور لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، في وقت سيفتح النادي أبواباً من مسائلة اللاعبين الغاضبين من موقف الإدارة.

ونقلت سكاي نيوز عربية تصريحات لقائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس خلال مؤتمر صافي قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية إن النادي لم يخبره بخطط خفض الرواتب، مشيرا إلى انزعاجه من هذه التقارير، وطالب رئيس النادي لابورتا بشرح الموقف للاعبين بشكل شخصي.

وقال: "لقد سمعت أن أشياء كثيرة قيلت، وعندما أعود من إجازة لا أعرف ماذا سيقولون لي. أود منهم أن يخبروني".

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة أبلغت اللاعبين بالخطة، قال بوسكتس: "لا. لم يقترحوا علينا شيئا ولم يخبرونا بأي شيء يتجاوز ما تسمعه".

وتابع: "أعتقد أنه ليس أفضل قرار إعلان ذلك من خلال الصحافة، فمن الأفضل دائما القيام بذلك بشكل مباشر وجها لوجه".

وأضاف بوسكتس: "أنا دائما على استعداد للمساعدة وإيجاد أفضل وضع لكل شيء، ليس فقط من الناحية المالية بل لأي نوع من المشاكل، وهذا هو السبب في أنني أفضل لقاء مع رئيس النادي لمناقشة الأمور وعدم معرفة ذلك من وسائل الإعلام".

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