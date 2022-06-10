نادي "قيصر الكرة العراقية" مهدد بالهبوط

المصدر: محمد فاضل - دبي

أصبح نادي الميناء أحد أشهر أندية العراق التي خرج منها نجوم كبار، ويعتبر الممثل التاريخي لمدينة البصرة، مهددا بالهبوط من الدوري الممتاز إلى درجة أدنى. ويعد نادي الميناء البصري الأبرز في العراق مع أندية العاصمة. ونجح برفد منتخب العراق بلاعبين بارزين ومنهم هادي احمد والذي يعرف بلقب قيصر الكرة العراقية والمايسترو.

وما يزال وضع الميناء غير مستقر، إذ بات مصيره مرهونا بالبث في آلية الهبوط، إذ في حال اعتماد هبوط أربعة أندية فسيكون قد نزل رسميا، بينما إذا تم تنزيل ناديين فقط، فيتبقى له بصيص من الأمل. ويبلغ رصيده 26 نقطة قبل ثلاث جولات من ختام المنافسات، ويبتعد عن مركز البقاء بست نقاط في حال اعتمد هبوط ناديين فقط.

ويتذكر الجمهور العراقي لـ"القيصر" هادي أحمد أهدافا خالدة في دورات الخليج العربي، إضافة الى اللاعبين علاء أحمد وجليل حنون وعدد كبير من اللاعبين البارزين. ويعتبر الميناء أول ناد يفوز ببطولة الدوري من خارج أندية بغداد حتى العام 2007، والذي شهد فوز اربيل بالدوري.

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