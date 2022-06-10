حقيقة استقالة حازم إمام وموقف وزير الشباب من رحيل اتحاد الكرة المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

نفى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي، أن يكون زميله في المجلس، حازم إمام قد تقدم باستقالة من منصبه بعد الخسارة من إثيوبيا، وعدم رضاه عن الطريقة التي يُدار بها المنتخب الوطني من قبل الاتحاد.

وتواجد حازم إمام في مالاوي، برفقة الفراعنة لحضور مباراة إثيوبيا والتي خسرها بنتيجة 2/0 بتصفيات أمم أفريقيا.

وعاد "الثعلب الصغير" ليُثير الجدل مجدداً حول علاقته باتحاد الكرة بعد أزمته السابقة والتي قاطع خلالها اجتماعات اتحاد الكرة، عقب تعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، إذ كان حازم إمام يُطالب بتعيين مدرب أجنبي واستبعاد فكرة ترشيح مدرب وطني للفراعنة.

كما يتردد بأن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ونجم الأهلي السابق محمد بركات، تقدم هو الآخر باستقالته من منصبه، رافضا فكرة تهميش رئيس الاتحاد الدكتور جمال علام لنجوم كرة القدم في مجلس إدارة اتحاد الكرة وانفراد بالقرارات التي تخص الفريق الوطني على وجه التحديد.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين رئيس اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضية، الدكتور أشرف صبحي، والتي عرض فيها الأول فكرة التقدم باستقالة جماعية لمجلس الإدارة لامتصاص حالة الغضب التي تسود الشارع المصري بعد الخسارة التاريخية من إثيوبيا.

ورفض الوزير المصري تلك الفكرة خوفا من دخول الكرة المصرية في دائرة تعيين مجالس مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وفرض وصاية جديدة من جانب "فيفا" على الكرة المصرية.

وقال إيهاب الكومي إن كل الخيارات مفتوحة أمام اتحاد الكرة سواء بإقالة الجهاز الفني أو تقديم استقالة جماعية لمجلس الإدارة للتعامل مع توابع مع خسارة إثيوبيا.

وأضاف الكومي في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي"، ان مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ العديد من القرارات لتصحيح مسار الفريق الوطني مشدداً على أن هذه القرارات ستكون بمثابة ثورة حقيقية لعودة الأوضاع لنصابها الصحيح".

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