إسرائيل تعلن عن اتفاق يسمح بسفر مواطنيها لحضور مونديال قطر

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم السماح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارات الدفاع والخارجية والرياضة الإسرائيلية في بيان مشترك أمس "أكد الفيفا أن المواطنين الإسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم ومشاهدة المباريات، تماما مثل جميع المشجعين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أنه سيسمح للمواطنين الإسرائيليين، كباقي الأجانب، بالحصول على تأشيرة عبر الإنترنت مع إثبات شراء تذكرة. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر "هذا انجاز دبلوماسي يملأ قلوب المشجعين بالفرح". وأضاف أن "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم هذه يفتح الباب لعلاقات دافئة جديدة".

من جهته، قال مسؤول قطري لفرانس برس إن "قطر لطالما قالت إن جميع الجنسيات ستتمكن من حضور مبارايات كأس العالم". ولن يشارك منتخب إسرائيل لكرة القدم في البطولة. وكانت آخر مرة تأهل فيها إلى نهائيات كأس العالم عام 1970 واحتل المركز الثالث في مجموعته.

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