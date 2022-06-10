ماذا قال أساطير الكرة المصرية عن الهزيمة من أثيوبيا؟ "معندوش فكرة!"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجم أساطير الكرة المصرية منتخب بلادهم بعد الأداء الهزيل الذي تسبب في الهزيمة الكارثية أمام أثيوبيا بهدفين نظيفين، الخميس، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، واصفين ما جرى بـ"المهزلة"، فياساً بالمستوى الفني المتواضع الذي ظهر عليه اللاعبون وكاد يسفر عن خسارة ثقيلة لولا تعاطف القائم وإلغاء تقنية الفيديو "الفار" لهدف ثالث وتصدي الحارس محمد أبوجبل لأهداف محققة خصوصاً في الشوط الأول للمباراة.

وتالياً أبرز ما قاله نجوم كرة القدم المصرية عن المباراة واللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الجديد إيهاب جلال.

شوبير: نفسي أعرف شكل حارس إثيوبيا!

هاجم حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق والاعلامي حالياً أحمد شوبير الفراعنة، وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏حاسس إننا بنلاعب البرازيل مش إثيوبيا.. ‏حاجة غريبة كل الفريق خارج الفورمة والتركيز.. ‏نفسي أعرف شكل حارس إثيوبيا!".

ابراهيم سعيد: المدرب "معندوش فكرة"!

كتب مدافع منتخب مصر السابق ابراهيم سعيد في حسابه على "تويتر": "المدير الفني اللي يختار أيمن أشرف ومحمود علاء ويعتبروا من أسوء المدافعين واللاعبين في مصر حاليا ويلعبوا جنب بعض يبقى معندوش فكرة ولن أثق فيه.. إحنا في كابوس حرفيا، الماتش ده كشف كل شيء، منتخب مصر أكبر من اللاعبين والجهاز الفني".

وائل جمعة: الجميع يتحمل مسؤولية المهزلة

قال مدافع منتخب مصر السابق وائل جمعة خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر "بي إن سبورتس"، "لا يجب أن نقول "هارد لك" للمنتخب، وإنما نقولها للمشاهدين الذين أهدروا وقتهم في مشاهدة مباراة اليوم".

وأضاف "أعتقد أن منتخب مصر لديه أفضل من هذا الأداء، لا أستطيع تصديق أن هؤلاء اللاعبين وصلوا لنهائي كأس أمم أفريقيا، ووصلوا للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم".

وتابع "كارلوس كيروش قدم عملا جيدًا في فترة بسيطة، واستطاع أن يكوّن قوامًا للمنتخب، صحيح لعب بطريقة دفاعية لكن على المستوى الدولي كنا نواجه منتخبات كبرى تضم 28 لاعبًا محترفًا في قوائمها، الآن نحن نخسر من إثيوبيا".

واختتم "لا يمكن أن يكون هذا هو أداء منتخب مصر، لم نر موقفًا هجوميًا سوى في الشوط الثاني وكرد فعل على الهجوم الإثيوبي، كل شي كان خاطئًا اليوم.. الجميع يتحمل مسؤولية المهزلة.

هيثم فاروق: لو كنت مكان إيهاب جلال لقدمت استقالتي

قال لاعب الزمالك الدولي السابق هيثم فاروق: "لا يمكنني القول إن الغيابات وراء هذا الأداء الهزيل من منتخب مصر، أحمّل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية الخسارة، الجميع يتحمل مسؤولية هذه المهزلة".

وتابع "صحيح أن إيهاب جلال لم يلعب أي مباريات ودية، لكن لابد أن يُحاسب لأنه وضع التشكيل، وأجرى تغييرات، تخيل أننا سعداء لأننا لم نستقبل أهدافًا في الشوط الثاني.. لا أصدق أننا لعبنا نهائي أفريقيا ووصلنا للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ثم خسرنا اليوم من إثيوبيا، ماذا سيفعل بنا منتخب مالاوي على نفس هذا الملعب؟".

واختتم "لو كنت مكان إيهاب جلال لقدمت استقالتي بعد هذه الخسارة".

المحمدي: مدرب ليس له أي تاريخ أو إمكانيات أو مؤهلات

قال قائد منتخب مصر السابق أحمد المحمدي إن اتحاد الكرة المصري يتحمل المسؤولية كاملة لأنه وراء تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش. وأضاف المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "كيف يتم تعيين مدرب ليس له أي تاريخ أو إمكانيات أو مؤهلات، مديرًا فنيًا لأكبر منتخب في أفريقيا؟ نواجه البرازيل وليس إثيوبيا.

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