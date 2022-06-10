الفيصلي الأردني يرفض احتراف "صيصا" في ماليزيا

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن نادي الفيصلي الأردني رفضه احتراف نجمه يوسف أبو جلبوش الشهير بـ "صيصا" في ماليزيا، وذلك خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي برئاسة جهاد آل قطيشات.

وقال الموقع الرسمي للنادي الفيصلي: "إن اللاعب العائد من فترة إعادة مع نادي كاظمة الكويتي، أبدى رغبته وحماسه بالمشاركة مع الفيصلي خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين الأردني".

وأضاف أن: "مسيرة الفريق في الموسم الحالي تعد أولوية، مما يؤكد أهمية الحفاظ على كل العناصر، والعمل على تعزيز صفوف "الفيصلي" خلال فترة الانتقالات المقبلة، وبما يتماشى مع توصيات الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال أبو عابد".

يذكر أن نادٍ ماليزي ابدى رغبته في توقيع عقد إعارة مع اللاعب أبو جلبوش، قبل أن تتجه اللجنة المؤقتة في نادي الفيصلي إلى رفض العرض، خصوصاً أن الفيصلي يتشارك حالياً صدارة الدوري الأردني للمحترفين مع فريق الحسين أربد برصيد 15 نقطة لكل منهما.

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