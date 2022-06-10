مدرب جديد لمنتخب مصر بعد "فضيحة" مباراة أثيوبيا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع "القاهرة 24" بأن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري استقر على إنهاء خدمات المدرب الوطني إيهاب جلال والتعاقد مع مدرب أجنبي لإكمال مسيرة منتخب الفراعنة وذلك بعد الهزيمة أمام أثيوبيا، الخميس، بهدفين دون مقابل في تصفيات أمم أفريقيا.

ونقل الموقع عن مصدر بأنه سيتم إقالة إيهاب جلال عقب مباراة كوريا الجنوبية الودية المقررة في سيول 14 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن المدرب الجديد سيكون أجنبي على أن يتولى الثنائي محمد بركات وحازم إمام عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ترشيح اسم المدرب الأجنبي الجديد.

وأوضح الموقع أن حازم إمام ومحمد بركات شرعا حاليًا في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، لاختيار المدرب الجديد من بينهم، والمُنتظر تعيينه على رأس الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد سقط أمام أثيوبيا بشكل مريب ولم يظهر لاعبوه أي روح في الملعب وقدموا أسوأ أداء لمنتخب مصر في تاريخه حتى ذهب الجمهور والنقاد الرياضيين لوصف الهزيمة ب"الفضيحة" قياساً بالأرقام التي فرض فيها المنتخب الأثيوبي تفوقه طوال مجريات المباراة وتحديداً في الشوط الأول.

يذكر أن منتخب أثيوبيا كان يخسر من المنتخب المصري بنتائج قياسية أبرزها في 1998 بنتيجة 1-8، ولكن أدائه تطور بشكل ملفت وما ساعده على الفوز في مباراة الخميس حالة المنتخب المصري الهزيلة التي مكنته من الفوز بهدفين في وقت كان مرشح لتسجيل أهداف أكثر خصوصاً أنه ألغي له هدف بداعي التسلل وكرة أخرى ردها القائم.

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