ريال مدريد ينهي الجدل ويعلن رسميا تمديد عقد مودريتش

المصدر: وكالات

مدّد نادي ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا اليوم رسميا عقد صانع ألعابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023. وكان نادي العاصمة الاسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في احراز فريقه الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا جعلت النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لسنة اضافية. وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي "توصل ريال مدريد ولوكا مودريتش الى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 23 يونيو".

وبذلك أنه ريال مدريد جدلا كان قد أحيط بمصير مودريتش، خاصة مع تأخر الإعلان عن تمديد عقده، مع حديث سابق متزايد عن أزمة شبيهة بما حصل لقائده السابق الإسباني سيرجيو راموس، لكن مودريتش سبق وأكد مرارا رغبته الأكيدة بالاستمرار مع الريال، بغض النظر عن عدد السنوات.

وكان ريال مدريد وفي اطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الالماني انتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الاخير مع تشلسي الانكليزي، في حين من المرجح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الايام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده الى وصافة النسخة الاخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة اهداف. وكان مدرب النادي الأبيض الإيطالي كارلو أنشيلوتي قال في أبريل الماضي "سينهي مودريتش مسيرته مع ريال مدريد. لا أعرف متى، لكنه رأي الجميع. لا مشكلة للنادي أو الادارة لتمديد عقده".

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، الى الفريق الملكي عام 2012 قادما من توتنهام الانكليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة اي اقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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