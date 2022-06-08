منتخب الجوجيتسو إلى الولايات المتحدة استعداداً لـ «الألعاب العالمية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يغادر منتخب الجوجيتسو، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية للانخراط في معسكر تحضيري استعداداً للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية التي تقام خلال الفترة من السابع إلى الـ17 من يوليو المقبل في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأميركية، في أربعة أوزان مختلفة، ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات.

وتضم قائمة المنتخب، اللاعبين: فيصل الكتبي في وزن 85 كيلوغراماً، ومحمد العامري في وزن 77 كيلوغراماً، ومحمد السويدي في وزن 69 كيلوغراماً، وشمّا الكلباني في وزن 63 كيلوغراماً. وقال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد الشامسي: «يتطلع نجوم المنتخب الوطني بقوة إلى المشاركة في بطولة الألعاب العالمية بصفتها منصة نموذجية لتأكيد تفوق دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها بوصفها موطناً عالمياً لرياضة الجوجيتسو التي تكتسب أهمية دولية متزايدة عاماً بعد عام».

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