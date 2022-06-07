مصر تفتقد ثنائي الدفاع أمام إثيوبيا بسبب الإصابة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ستفتقد مصر ثنائي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب المرض والإصابة على الترتيب خلال مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم.

وستلعب مصر، التي استهلت التصفيات الأفريقية بالفوز 1-صفر على غينيا في أول مباراة للمدرب إيهاب جلال، مع إثيوبيا في مالاوي يوم الخميس المقبل دون القائد محمد صلاح بسبب الإصابة أيضا.

وقال الاتحاد المصري بصفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء إن إبراهيم مدافع الأهلي لم يتمكن من السفر إلى مالاوي بسبب إصابته "بنزلة برد شديدة" رغم سلبية مسحة كورونا.

وأضاف الاتحاد أن المدافع عبد المنعم سيبقى في القاهرة لاستكمال العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وكان جلال مدرب مصر قرر أمس الاثنين استدعاء الثنائي أحمد رفعت جناح فيوتشر وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لتشكيلة المنتخب.

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